El inicio de campaña de Red Bull es prácticamente perfecto. Han conseguido subirse a lo más alto del podio en todas las carreras, logrando incluso cuatro dobletes. Sin embargo, no es perfecto porque, al menos en las últimas carreras, Sergio Pérez no ha estado a la altura.

Aún así, las actuaciones de 'Checo' Pérez en Arabia Saudí y en Azerbaiyán abrieron la posibilidad de que Max Verstappen no lo tuviera tan fácil este año para hacerse con su tercer título mundial. No obstante, tras el accidente en Mónaco, el piloto mexicano no ha vuelto a recuperar su nivel.

Con 53 puntos de diferencia respecto a su compañero, Verstappen se postula ya como favorito y prácticamente único candidato al título. Sin embargo, en unas declaraciones recogidas por 'Racing News 365', Pérez se ha mostrado confiado en sus capacidades.

"He estado a la par que Max desde en el inicio de temporada, de una forma u otra, a veces mejor o peor, pero creo que es como debe ser. Ser compañero de equipo de Max es probablemente lo más difícil, no tiene muchos defectos, pero creo que es posible vencerle", ha comentado.

El propio piloto de la marca austriaca es consciente de que, de no ser por el incidente de Mónaco, las cosas serían distintas: "La velocidad está ahí, si el accidente de Mónaco no hubiera ocurrido y yo estuviera a medio segundo de su ritmo me preocuparía".

Canadá, cita clave

De querer poder subirse al tren de la lucha por el Título Mundial de Pilotos, 'Checo' debe ganar en Canadá o, por lo menos, quedar por delante de Max Verstappen. Algo que él mismo cree que es posible y luchará por ello.

"Lo positivo es que hemos sido capaces de cambiar las cosas y quiero conseguir más victorias, me he adaptado mucho mejor al coche de este año. Entiendo las debilidades que tuve el año pasado. Eso es lo positivo de la temporada hasta ahora", ha puntualizado Pérez.