El inicio de temporada de Red Bull es inmejorable, pleno devictorias y cuatro dobletes de siete posibles para ellos. Todo ello a pesar de la penalización de horas de túnel de viento a la que van a a tener que hacer frente a lo largo de la campaña.

Además, Max Verstappen está intratable y ha ganado cinco de las siete posibles. Por ello, mucha gente quiere que, de alguna manera, se penalice el desarrollo del monoplaza para buscar así una Fórmula 1 más competida.

Ante esta situación, Stefano Domenicali, director ejecutivo de la Fórmula 1, considera que no es justa la idea de 'frenar' a Red Bull simplemente por ser más rápidos que sus rivales. Lo último que el italiano quiere es que se vea a la F1 como una categoría que manipula el rendimiento de sus participantes.

En el podcast oficial de la F1 'Beyond The Grid', Domenicali ha sido bastante contundente: "No es justo hablar de parar a Red Bull, no queremos que nos vean como una categoría de manipulación. No es lo correcto y no me gusta en absoluto este tipo de ideas".

"Ellos han hecho un muy buen trabajo y esto es meritocracia, hay que reconocerlo. Lo mejor es mantener la normativa como está y permitir al resto que les den caza", añade el mandatario.

Aston Martin, Ferrari y Mercedes, tras ellos

Pese a que los de la bebida energética tienen encarrilados ambos títulos mundiales, sus rivales más cercanos no han dicho la última palabra. Además, las mejoras que se esperan a lo largo de la temporada pueden cambiar muchas cosas. El más claro ejemplo, Aston Martin.

Precisamente Dominicali ha querido hablar también de que el objetivo de acercar rendimientos: "El objetivo estratégico es que todos los ciclos sean más cortos, para que los 20 coches estén ahí, es lo que me gustaría ver como directivo y aficionado de las carreras".

"La diferencia en 2023 es entre un equipo y el resto. Los otros están muy cerca entre sí [...] Red Bull ha hecho un trabajo increíble y merecen ser recompensados por ello. Está claro que nuestro objetivo es que la diferencia sea lo más pequeña posible", añade.