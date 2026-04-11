Schumacher señala que Vasseur está perdiento el control de Ferrari...¡a manos de Hamilton!

El expiloto alemán apunta a un supuesto mando del británico en la escudería italiana. Ralf destaca como clave que, cuando Hamilton lucha por los puesto de arriba, es él quien toma las decisiones y no el equipo.

Lewis Hamilton ha vuelto a recuperar la sonrisa tras una temporada para olvidar en Ferrari. El siete veces campeón del mundo firmó su peor año en la Fórmula 1 en 2025. Ese curso supuso también el comienzo de Lewis en la escudería italiana. Un sueño que se terminó convirtiendo en pesadilla.

Por fortuna para el británico, las cosas han comenzado algo mejor este 2026. Las sensaciones son otras y eso se ha transmitido en resultados. La peor marca final de Hamilton ha sido un sexto puesto en el GP de Japón y la mejor, un tercero en China.

A pesar de la superioridad de Mercedes, desde Ferrari saben que una mejora podría acercarles a la pelea por el título. Algo que Ralf Schumacher apunta que podría llegar a generar cierta "inquietud" en la escudería italiana.

El expiloto señala en declaraciones para 'SpeedWeek' que Ferrari podría quedar en manos de Hamilton: "Creo, aunque probablemente reciba críticas por esto, que si bien Lewis claramente volverá a competir en la parte delantera este año, también tiene un contrato que le permite hacer precisamente eso".

"Creo que aunque Fred Vasseur quisiera decir algo, no podría. Por eso Ferrari no tiene ninguna posibilidad. Hamilton decidirá por sí mismo. Claro que eso afecta al equipo: al mecánico, que lo da todo desde la mañana hasta la noche, y luego ve a estos dos pilotos luchando y perdiendo segundos, posiblemente incluso piezas, porque chocan entre sí. Eso genera inquietud", concluye Schumacher.