Sale a la luz la primera 'on board' de Fernando Alonso con el nuevo Aston Martin

Fernando Alonso y Lance Stroll están ultimando su preparación para la nueva temporada en el circuito de Bahréin a poco menos de un mes del inicio del Mundial de Fórmula 1 en Australia. Aston Martin ha realizado 'filming day', un día que es tradición en la F1. Una jornada en la que han dado a conocer al público imágenes del monoplaza en acción y se ha podido escuchar el rugido de los motores Mercedes.

La escudería británica espera que este sea un año clave en su camino hacia el 2026, el año que hay un cambio de reglamento y la fábrica de Silverstone bajo la dirección de Andy Cowell aspira a tener un monoplaza competitivo para luchar por el campeonato.

Aunque el 'filming day' no permite sacar conclusiones definitivas sobre el rendimiento del coche, ha servido para mostrar algunos de los momentos destacados de la preparación, así como los primeros 100 kilómetros de Alonso y Stroll al volante en Bahréin (lo que equivale a unas 20 vueltas).

Aunque los test son limitados y no permiten evaluar completamente el nivel del AMR25, Aston Martin compartió con entusiasmo el progreso en redes sociales: "Bailando en el desierto. En camino el primer día del AMR25".

El AMR25 presenta algunas actualizaciones técnicas, como una cubierta del motor en forma de cresta que mejora la gestión del flujo de aire hacia la parte trasera del coche, además de nuevos conductos de refrigeración en la parte delantera y trasera.

Los test de pretemporada continuarán miércoles, jueves y viernes, con el español al volante por la mañana y el británico tomando el relevo por la tarde (a excepción del viernes, que cambiarán las tornas), con el objetivo de llegar lo mejor preparados posibles al primer Gran Premio de la temporada.

