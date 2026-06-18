Un piloto de Williams desvela los estilos de conducción de Sainz y Albon: "Son pilotos muy diferentes"

Luke Browning ha ofrecido sus sensaciones sobre cómo es trabajar en Grove, después de conocer a la perfección los estilos de pilotaje del español y el británico.

Desde su llegada a Williams, no hubo ninguna duda de que Carlos Sainz encajaba a la perfección en la estructura de la escudería británica. En 2025, los de Grove lograron su mejor marca histórica en el Mundial de Constructores con un gran quinto puesto y la positiva atmósfera dentro del equipo fue una de las claves para ello.

El madrileño y Alex Albon conectaron muy bien desde el principio, adaptándose a la perfección a un Williams diseñado para pelear en mitad de tabla. Esta gran sinergia, sorprende después de conocer que ambos pilotos tienen formas de conducción tan distintas entre sí, a pesar de compartir coche.

"Diría que son pilotos muy diferentes, en cómo enfocan cada fin de semana. Alex siempre va a querer un coche con el que entres fuerte en la curva, que sea fuerte, directo, preciso. A Carlos le gusta un coche que sea más estable, que le permita mantener la inercia en el paso por curva", explicaba Luke Browining.

El piloto reserva y de simulación de Williams comentó en 'motor.es' los rasgos más distintivos de cada uno de sus compañeros, dada su cercanía con ambos: "Es muy interesante ver cómo ambos estilos de conducción encajan mejor con cada circuito del calendario. Por ejemplo, en 2025 Alex hizo un trabajo enorme y el coche le recompensaba mucho su forma de conducir".

En este escenario, Carlos Sainz continúa afrontando un 2026 en el que el equipo británico no está cumpliendo con las expectativas previas al inicio del curso. Con tan solo seis puntos, el madrileño es 14º y el GP de Austria será su próxima oportunidad de reencontrarse con las buenas sensaciones para terminar el año con unos resultados, al menos, tan satisfactorios como el anterior.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido