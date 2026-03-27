Sainz hace saltar las alarmas en el Gran Premio de Japón: "Es terrorífico..."

El madrileño sigue dejando mensajes preocupantes sobre el rendimiento de un Williams que, en carrera, muestra ritmos muy pobres. El pronóstico de cara a Japón es pesimista.

Carlos Sainz está teniendo un comienzo difícil de temporada. El piloto de Williams se ha alejado mucho de las grandes sensaciones con las que terminó la temporada pasada. Su bajón ha tenido poco que ver con el nivel que ha mostrado el propio Carlos.

La preparación del Williams ha dejado mucho que desear por parte de la escudería. Cabe destacar que el equipo británico no llegó a tiempo a los test de pretemporada en Montmeló y que desde un primer momento han mostrado algo de atraso con respecto a la mayoría de escudería.

De cara a Japón, habiendo disputado ya dos grandes premios, Carlos avisa de las debilidades del coche. El español reconoce cierta competitiva en la clasificación pero descarta virtudes del monoplaza en carrera: "Hoy fue difícil sacarle todo el partido al coche, pero tuvimos un ritmo decente en las tandas cortas durante el segundo entrenamiento libre".

"Parece que somos más competitivos en la zona media a una vuelta, pero en cuanto ponemos gasolina en el coche y hacemos tandas largas nuestro ritmo es terrorífico. Veremos en que podemos mejorar para encontrar un mejor rendimiento", ha reconocido Sainz en declaraciones que recoge 'EFE'.

La situación es complicada para el ex de Ferrari. No parece que pueda llegar a haber grandes cambios en un futuro en el Williams. Aún así, Carlos ya ha demostrado que es capaz de rendir en situaciones complicadas. Está por ver si el Williams se lo permitirá.