Russell acusa a Verstappen de querer echar a Horner de Red Bull

A falta de una carrera para que finalice la temporada en Fórmula 1, hay 'guerra' abierta en la parrilla del 'Gran Circo'.

Después de que Russell lograse que penalizaran a Verstappen por obstaculizar una vuelta de salida en la 'qualy' de Qatar, ante lo que Max no se quedó callado, en Abu Dabi se han dejado de medias tintas.

George ha asegurado que el neerlandés le amenazó, el vigente campeón le ha llamado "traidor" al británico y el de Mercedes ha sacado a la palestra el 'caso Horner' para atacar a su rival.

De hecho, asegura que Verstappen "está haciendo todo lo posible para sacar a Horner de Red Bull".

Además, ha desvelado que "un cuarto de los ingenieros de Red Bull estuvieron mandando sus currículums a Mercedes, McLaren y Aston".

Russell, al igual que Verstappen, no quiere ningún tipo de relación con él: "No tengo interés en hablar con él sobre eso porque no tengo ningún interés en hacer las paces. Simplemente no sé por qué otros pilotos, cuando han estado en esta batalla con él, lo han hecho tan fácil y simplemente lo han dejado estar".