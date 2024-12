Russell denuncia las amenazas de Verstappen: "Me dijo que me iba a poner la p*** cabeza contra la pared"

La tensión entre Max Verstappen y George Russell está yendo a más. El de Mercedes ha denunciado ante los medios que Max le amenazó. Después de la clasificación del Gran Premio de Qatar, dice George, su rival le dijo que "iba a salirse de su camino a propósito para chocar conmigo y, cito textualmente, 'ponerme la p*** cabeza contra la pared'".

"Cuestionar la integridad de alguien como persona, mientras dice comentarios como ese el día anterior, lo encuentro muy irónico, y no voy a sentarme aquí y aceptarlo. La gente ha sido intimidada por Max durante años, y no se puede cuestionar su capacidad de conducción, pero no puede hacer frente a la adversidad siempre que algo ha ido en su contra", dice a 'Motorsport' el de Mercedes.

No entiende que nadie en la parrilla haya denunciado estas situaciones: "Simplemente no sé por qué otros pilotos, cuando han estado en esta batalla con él, lo han hecho tan fácil y lo han dejado estar. Lewis es un campeón del mundo al que aspiro a parecerme, y creo que es un modelo a seguir que los jóvenes deberían admirar".

Esto ha dicho Max Verstappen

Verstappen, en la rueda de prensa, dice que George actuó en aquella clasificación "como si se hubiera matado": "Vi alguien volando en mis retrovisores actuando como si la situación más peligrosa del mundo hubiera sucedido o como si se hubiera casi matado".

"Es increíble. Todos estábamos en esa vuelta lenta. Cuando me llamaron a comisarios fue una sorpresa para mí. Todos vamos en nuestras líneas en esas vueltas de calentamiento. No sé cómo llegaron a esa conclusión. Fue muy decepcionante. Intentando alejarte de los problemas te ves dentro de ellos", ha dicho el cuatro veces campeón del mundo.

Simplemente "no entendía" qué ocurría: "Cuando estuve en la reunión intenté explicar los motivos. Creo que Lando me pasó y él tenía los neumáticos más fríos. Tuvo que abortar su vuelta y me adelantó. No quería estar en medio. En Q3 siempre buscas esa posición en pista. Fernando Alonso salió con neumáticos nuevos del box y hay que tirar fuerte para conseguir temperatura y vi cómo estaba volando y le dejé pasar. Luego todo se ralentizó por delante".

Max fue sancionado

El neerlandés se quedó con la pole en Qatar, pero la FIA se la retiró. Le castigó con una posición (dándole precisamente la pole a Russell) y tuvo que bajar a la segunda plaza. A pesar de ello, logró la victoria en la jornada del domingo.