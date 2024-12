Verstappen llama "traidor" a Russell y rompe relaciones: "He terminado con él"

Tras la clasificación del pasado fin de semana en Qatar, Russell logró que penalizaran a Verstappen por obstaculizar una vuelta de salida, de manera que tenía que salir detrás del británico en parrilla.

Después de la sanción, Max cargó contra George, quien no ha dudado en seguir con la 'guerra' en la rueda de prensa previa al GP de Abu Dabi, donde ha asegurado que el neerlandés le amenazó con ponerle la "cabeza contra el muro".

El vigente campeón no ha tardado en replicar asegurando que "eso no es correcto" y que Russell es un "traidor".

"Pero ya sabes, esas cosas no me sorprenden. Sólo doy mi opinión sobre cómo está él. Por supuesto, no está contento con eso, pero es lo mismo que hizo con los comisarios. Mentir y armar cosas que no son correctas. Es un traidor. A mí no me importa. No hay que hablar demasiado de gente así, son unos perdedores", ha señalado en declaraciones a 'Motorsport'.

"Nos reímos los últimos porque al final ganamos la carrera. Puede que ellos salieran en la pole gracias a sus críticas a los comisarios, pero 300 metros después estaban de nuevo detrás de nosotros", ha añadido.

De hecho, Vertappen afirma que le da igual tener mala relación con su rival: "No, eso no importa. No tenemos que ser los mejores amigos. No estoy aquí para eso. Sobre todo si alguien actúa así contigo delante de los comisarios. He terminado con él por un tiempo".