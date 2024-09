Está claro que Aston Martin debe encontrar la manera de dar con la tecla. El rendimiento de Fernando Alonso ha sido capaz de camuflar las carencias que tiene el monoplaza de la escudería británica. Mike Krack, jefe del equipo, es consciente de que la puesta en escena del coche debe acompañar al piloto en lugar de lastrarle.

"Necesitamos asegurarnos de que los resultados positivos que logremos no oculten el hecho de que necesitamos mejorar o que no estamos donde queremos estar. Durante dos años consecutivos hemos dado un paso atrás en lugar de un avance en materia de desarrollo. Esta es la realidad", confesó Krack en unas declaraciones recogidas por 'CarandDrive'.

Los últimos grandes premios han aumentado la preocupación en Aston Martin. Krack no solo no ve evolución si no que cree que el rendimiento ha ido a menos: "Nuestro objetivo era claramente cerrar la brecha con los cuatro mejores equipos a lo largo del año y no lo logramos . Otros se han recuperado más que nosotros, esa es la realidad".

"Tenemos que ser autocríticos. El peor comentario que se puede hacer es que somos los mejores del resto. Todavía no nos hemos rendido. Creo que en el futuro traeremos algunas piezas más para solucionar los problemas que tenemos ahora. Esa sería una excusa demasiado fácil. Tenemos otro equipo que utiliza el mismo túnel de viento con menos tiempo. Así que eso no es una excusa", afirmó el directivo luxemburgués que confía en el funcionamiento de las futuras mejoras.