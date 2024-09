Cómo ha cambiado todo para Aston Martin. Cómo ha sido, o está siendo, un año en el que se vendió ilusión y que está siendo un duro golpe de realidad para ellos. Porque se empezó mirando hacia arriba. Porque se comenzó con comparaciones con Mercedes y Ferrari. Porque, al final, todo está como está. Todo está en ver cuándo ni la magia de Fernando Alonso puede ocultar los más que evidentes problemas del AMR24.

Ya lo ha dicho él. Lo ha repetido en no pocas ocasiones. No son el quinto equipo. Tampoco son el sexto. Son, a tenor de sus sensaciones y de lo que el coche le transmite, el séptimo. El séptimo en un Mundial de diez en el que hay un equipo, Sauber, que no ha sumado un solo punto y que tampoco se espera que lo haga. En donde hay un RB que es, básicamente, el filial de Red Bull. En donde está un Alpine que nadie sabe por dónde va a tirar.

Pero también está Williams. Y también está Haas. Según Fernando, los dos están por encima. Y según los norteamericanos, también.

"Hemos sido más rápidos que Aston Martin"

Así lo ha dicho Ayao Komatsu, su jefe, en palabras que recogen en 'SoyMotor' de unas declaraciones suyas en 'Auto Motor und Sport'. Ahí confirma lo que más temen tanto Aston Martin como Fernando Alonso.

"La mayoría del tiempo desde el parón de verano hemos sido más rápidos que Aston Martin", cuenta el jefazo de los norteamericanos.

Hulkenberg, a seis décimas de la pole

Y lo cierto es que bien puede ser que sí, a tenor de lo que logró mismamente un Hulkenberg que logró el sexto puesto en clasificación a seis décimas de Lando Norris. Todo, por el trabajo que han ido realizando este 2024.

"La primera mejora funcionó solo al 50% y la segunda nos dio incluso más rendimiento. Con la primera algunos vieron cómo se podía obtener más. No se culpó a nadie. Nos unimos", afirma.

Y cuidado que quieren más: "El sexto de Hulkenberg fue como una pole para nuestro pequeño equipo. Cada idea tiene continuidad y no importa de quién venga. Antes todo venía de arriba".

"Hay planes para analizar todo. Día a día. Si es un departamento que solo hace ruido y en la fábrica se discute sobre de dónde vienen las mejores ideas no ganaremos nada", sentencia.