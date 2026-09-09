Festival de golazos en el Camp Nou: el Barça deja al Feyenoord en la mínima expresión

Adeyemi, Lamine Yamal, Gabriel Jesús y Raphinha por partida doble sellan la primera victoria de los de Hansi Flick en la Champions League.

Cómo ha arrancado la temporada el FC Barcelona. En los cinco partidos que ha disputado hasta el fecha el conjunto azulgrana (cuatro de Liga y uno de Champions) ha endosado cuatro 'manitas'.

Este miércoles, bajo la intensa lluvia que caía sobre la Ciudad Condal, la misión ante un inferior Feyenoord estaba clara: marcar, marcar y marcar.

Ya se sabe que con el nuevo formato de la máxima competición de clubes a nivel continental cada tanto cuenta y puede ser determinante de cara a la jornada final de enero, y el Barça no ha especulado.

No se habían consumido ni tres minutos de encuentro cuando Raphinha, con un recorte que dejó sentados a dos defensores del cuadro neerlandés, abría la lata.

20 minutos después, Adeyemi, desde fuera del área y con un derechazo inalcanzable para el portero, ponía tierra de por medio y el aroma a goleada se empezaba a oler en la grada del Camp Nou.

Con 2-0 llegaría el encuentro al paso por vestuarios, pero Flick y los suyos querían más y en el 57', tras un gran desmarque, Raphinha volvía a anotar para confirmar su nueva faceta de '9'. El brasileño está de dulce.

Y si lo está el ex del Leeds, Lamine Yamal tampoco se queda lejos. Falta desde la frontal, de esas que tantas convirtió un tal Messi en el mismo escenario, mandaba el balón a guardar después de que la barrera se resquebrajara.

El gol del honor del Feyenoord llegó con la firma de Steijn después de una desconexión de la defensa blaugrana que dejó en evidencia, una vez más, a Koundé.

El broche a la goleada lo puso Gabriel Jesús, que anota su primer tanto como jugador del Barcelona y cierra una nueva manita que deja a los culés como líderes provisionales de la Champions. Sí, este Barça mete miedo.