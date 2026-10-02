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Victoria ante Dinamarca

Vitinha defiende al seleccionador portugués tras el lío con Cristiano: "Su trabajo da sus frutos"

El mediocentro portugués ha salido a defender a Jorge Jesus, su seleccionador, después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración.

Vitinha VitinhaGetty

Vitinha, uno de los pesos pesados de Portugal, se ha posicionado al lado de su seleccionador, Jorge Jesus, después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración y ahora se esté planteando su retirada de la selección portuguesa.

Después de que Portugal derrotara a Dinamarca (2-4) en la Nations League, Vitinha tomó la palabra: "El trabajo del entrenador está empezando a dar sus frutos, ya se nota. Creo que fui demasiado claro y, por suerte, todo va bien. Así es como queremos seguir".

"Ahora, quiero decirles a todos, y sé que no fallarán, que si llenamos el Do Dragão para vencer a Noruega y conseguir una victoria por 4-0, sería perfecto", dice el centrocampista del Paris Saint-Germain.

"Intentamos concentrarnos en el partido y lo conseguimos. Creo que respondimos de maravilla y felicito a todo el equipo por ello", explica un Vitinha que ha mostrado el apoyo a su seleccionador al 100%.

Celebra el ambiente que hay en la concentración: "El espíritu es increíble y, la verdad, cuando es así, incluso si las cosas no salen bien técnicamente, la victoria siempre está más cerca".

El fútbol portugués ha vivido unos días convulsos con el caso Cristiano Ronaldo. El jugador abandonó la concentración tras no jugar ni un minuto contra Dinamarca a pesar de estar calentando en la banda durante la segunda. Pero parece que a alguno de sus compañeros no le ha afectado demasiado.

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