La reflexión de Alcaraz sobre el cambio de condiciones en pista: "A los jugadores de la Laver Cup..."

El tenista murciano sobrevivió en la primera ronda de Tokio contra Alex Michelsen, pero lo pasó muy mal: "No he encontrado mi mejor nivel".

Carlos Alcaraz ha pasado la primera ronda en Tokio, pero lo ha pasado muy mal. Derrotó a Alex Michelsen sin encontrar un buen nivel de juego. Y es que la Laver Cup y el largo viaje ha afectado a todos los jugadores que han participado.

Así lo explicó Carlos: "No me encontré en mi mejor nivel y tampoco sentí la pelota de la manera que me habría gustado. Creo que algo parecido les ocurrió a otros jugadores que estuvieron en la Laver Cup y después vinieron hasta aquí, porque llegamos bastante tarde".

No pudo entrenar al aire libre y ese factor también le afectó: "Durante los días que llevábamos en Tokio estuvo lloviendo y tuvimos que entrenar en pistas cubiertas. Salir hoy y encontrarnos con tanta humedad, calor y unas condiciones completamente distintas hizo que fuera realmente complicado jugar".

"Estoy muy satisfecho por haber seguido peleando y por haber sido capaz de jugar a un nivel suficientemente bueno como para conseguir la victoria. Ahora tendré algunos días más para acostumbrarme mejor a las condiciones de aquí", dice el ganador de la Laver Cup con el equipo Europa.

"No pude entrenar en pista exterior hasta el calentamiento de esta mañana y llevaba bastante tiempo sin disputar un partido al aire libre. Había entrenado en indoor, pero las sensaciones son totalmente diferentes", explica Carlos.

En octavos de final el murciano se enfrentará a Matteo Arnaldi en horario todavía por confirmar.

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