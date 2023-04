Daniel Ricciardo fue el hombre más buscado entre los aficionados en el pasado Gran Premio de Australia. El tercer piloto de Red Bull está viviendo un año sabático después de su fatídica temporada 2022 en McLaren, donde no rindió como se esperaba.

Actualmente, el australiano se encuentra cómodo en el equipo donde se desarrolló: "Ahora que soy mi propio jefe y hago mis propios horarios, sigo muy centrado", dijo en 'ESPN'.

A sus 33 años no se replantea parar, y continúa con sus hábitos de competidor: "Me he dado cuenta de que entreno los días que no tengo nada planeado, entonces todavía hago las cosas como las hacía antes".

El plan de Ricciardo en esta temporada pasaba por descubrir si aún tenía ganas de seguir pilotando en la Fórmula 1. Este descanso le ha hecho reinventarse y ya se plantea formar parte de la parrilla para 2024: "Los indicios apuntan a un regreso", reveló.

Daniel asume que uno de los motivos de su parón se debe a que no quería estar en cualquier monoplaza "sólo por ser piloto de F1". Su meta es clara: "Sé que puede que no tenga muchas oportunidades, pero quiero ganar".

"Quiero volver a pilotar para un equipo puntero, un equipo en el que vuelva a tener confianza y que me permita sacar mi mejor versión", explicó.

Estas palabras han llamado a la puerta de su misma casa, Red Bull, donde la rivalidad entre Verstappen y Sergio Pérez hace tambalear sus opciones.

El australiano sabe de que es capaz de poner en apuros a los grandes,. De hecho, en 2014 y 2016 finalizó tercero en el campeonato.