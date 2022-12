Daniel Ricciardo se ha quedado sin un puesto titular en la Fórmula 1. Tras dos malas temporadas en McLaren, el equipo británico decidió rescindirle el año restante que le quedaba por contrato y tuvo que buscar una nueva escudería. Le llamó Red Bull, aunque para ser su piloto reserva.

Pese a poder recalar en Haas o Williams, quiso tomarse un año sabático y abandonar el 'Gran Circo'. Y el australiano tiene la esperanza de volver para 2024 y toma como ejemplo a tres pilotos que han salido y han vuelto a la parrilla: Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen y Fernando Alonso.

Ricciardo va a utilizar este 'ano sabático' para recuperar fuerzas, como dijo en una entrevista para 'Crash.net': "Me conozco mejor que nadie y sé lo mucho que me ayudará sentirme mejor el año que viene. Me tomo un año sabático con confianza, porque sé que eso me permitirá volver aún más fuerte".

Y el australiano tiene de referencia los pilotos que ya han hecho lo mismo que él plantea hacer: "Hulkenberg podría ponerse de nombre 'Hulkenback', ha vuelto tantas veces ya. Y los ejemplos de Alonso o Magnussen son muy motivadores. El ejemplo de Fernando es especialmente motivador porque vive y muere por las carreras".

"En mi caso particular, creo que voy a tener que alejarme de las carreras aún más de lo que él (Alonso) hizo. Así será realmente útil esta recarga de pilas. Su caso es un ejemplo para mí, algo que me hace estar aún más convencido de que tomé la decisión correcta y de que todavía puedo volver en 2024", concluyó.