El de Australia 2023 se lleva el premio al podio más condecorado de la historia de la Fórmula 1. Max Verstappen, Lewis Hamilton y Fernando Alonso lo hacen posible gracias a todas las veces que se han subido a un cajón a lo largo de su trayectoría profesional.

Hay números que hablan por sí solos, y el 373 ya dice algo en en campeonato de la Fórmula 1 porque es ya el podio con mayor número de podios en una misma imagen y con diferencia respecto al segundo.

Max Verstappen suma los primeros 80 podios, Hamilton los segundos 191 y Fernando Alonso los últimos 101. En total 373, que son 37 más que el podio que ocupa el 'ránking' número dos: el de Qatar 2021 con los mismos integrantes.

Some much needed celebrations following that crazy race! 🤪😆#AusGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/rdGH7b28Yw