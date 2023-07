La Fórmula 1 es uno de los deportes más exigentes del mundo y, como tal, llegar a él es un privilegio que muy pocos tienen. Sin embargo, si hay algo aún más difícil que llegar, es mantenerse.

El 'Gran Circo' no tiene memoria y únicamente se basa en los resultados, más aún en un equipo como Red Bull, conocido, precisamente, por no hacer prisioneros si los resultados no acompañan.

Nyck de Vries empezó la temporada como un 'rookie' que parecía llegar para quedarse. No obstante, el neerlandés no termina de adaptarse al AlphaTauri y, derivado de ello, se encuentra muy lejos de su compañero de equipo.

Por ello, los rumores acerca de una posible vuelta a la pista de Daniel Ricciardo son cada vez mayores. Más aún después de las palabras de Helmut Marko, asesor de Red Bull, que asegura que mirarán con lupa la evolución del australiano.

"Bueno, tendremos la prueba de neumáticos la próxima semana y luego veremos", asegura el austriaco cuando le preguntaron en 'SkySport' por el futuro de Ricciardo.

Asimismo, Ralf Schumacher también ha hablado acerca de la situación de ambos pilotos a través de 'Motorsport Total', asegurando que en Red Bullya han decidido y que es cuestión de tiempo que Ricciardo se vuelva a subir a un monoplaza.

Además, Ralf asegura que a Alpha Tauri "le vendría bien un poco de experiencia": "La decisión está tomada, estoy bastante seguro. Es una pena para él que probablemente no pueda pilotar en Zandvoort".