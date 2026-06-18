La revolucionaria idea de Carlos Sainz que podría cambiar la F1 por completo: "Un campeonato real"

El piloto español ha desvelado cómo sería su Mundial de Fórmula 1 perfecto, en donde los participantes corren para cada equipo durante dos carreras para hacerlo más igualitario.

La nueva Fórmula 1 no termina de convencer, ni a los pilotos de la parrilla, ni a los aficionados al 'Grand Prix'. Pese al intento de la FIA y la organización por mejorar la competición, todo apunta a que ha sido en vano. Sin embargo, un piloto ha avanzado su idea de F1 "ideal".

En concreto, Carlos Sainz ha revelado en una entrevista concedida para 'Mundo Deportivo' cómo cambiaría el futuro de las carreras. "Yo tengo una idea un poco loca que no va a pasar jamás. He pensado siempre en una Fórmula 1 donde se separan las marcas de los pilotos", señala el piloto español.

Para Sainz, correr carreras para diferentes escuderías durante un mismo mundial sería un trato más igualitario para todos. "Siempre he pensado en una categoría en la que tú haces 20 carreras y cada piloto corre dos carreras con cada coche. Entonces el piloto es parte de la F1, no es parte de un equipo, es un cliente de F1 que la Fórmula 1 contrata para llevar los coches", añade el de Williams, planteando su F1 perfecta.

De esta forma, cada piloto podría correr para todos los equipos y, dependiendo de su resultado en cada carrera, al igual que ahora, podría ganar el título. En el caso del Mundial de Constructores, el resultado se obtendría también del resultado independiente que le otorgue cada piloto que le represente.

"Yo tendría mi oportunidad de hacer dos carreras con Williams, dos con Mercedes, dos con Ferrari... todos los pilotos tendríamos exactamente la misma oportunidad de ganar el Mundial. Entonces, conseguirías desasociar por completo las marcas de los pilotos. Y así tendrías un campeonato real de pilotos y un campeonato real de marcas", explica Sainz.