¿Volverá Alonso a Alpine? Una exjefa de F1 responde: "Me sorprende que haya durado tanto..."

Claire Williams, exjefa de equipo de Williams e hija del cofundador del equipo, Frank Willims, comenta el último rumor sobre la salida del piloto español de Aston Martin.

Fernando Alonso no está teniendo un buen inicio de temporada. Ni Aston Martin ni Honda han conseguido poner en pista un buen coche a pesar de las expectativas que había con el AMR26 del equipo británico.

Una situación que está empezando a ser límite y que está dejando al piloto asturiano sin poder competir en ninguna carrera. Esta es una de las principales razones por las que están empezando los rumores sobre una posible salida del bicampeón del mundo de Aston Martin, para poner rumbo a Alpine.

Claire Williams, exjefa del equipo Williams e hija del cofundador del equipo, Frank Williams, ha hablado sobre la posibilidad de que el piloto español vuelva al equipo francés en el 'High Performance Podcast': "Me sorprende que haya durado tanto así. Quiero decir, es Fernando Alonso. He escuchado alguno de vuestros podcasts anteriores en donde habláis de que se queda incluso si no hay competencia. Eso simplemente corre por su sangre".

"Como piloto de carreras y de su calibre, quieres competir y quieres correr, no estar en la parte de atrás. Se ha mantenido así durante mucho tiempo. Es muy sorprendente. Probablemente no sea sorpresa que esté pensando en irse a Alpine", concluyó Williams.

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