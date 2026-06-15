La sorprendente reflexión de Sainz tras la victoria de Hamilton en Barcelona: "Pareces manco y luego..."

El madrileño, que terminó decimosegundo en la carrera en Montmeló, señaló de nuevo en lo exigente que es este deporte poniendo de ejemplo al siete veces campeón del mundo.

Carlos Sainz rozó una gesta de mucho valor en el Gran Premio de Barcelona. El madrileño se quedó a tan solo dos posiciones de puntuar con un Williams que le había puesto en muchos apuros durante todo el fin de semana.

Consiguió ganar tres posiciones con respecto a la salida y se quedó a las puertas de un premio que hubiera sido de mucho mérito. Aún así, la gran noticia del Gran Premio fue la victoria de Lewis Hamilton, la primera como piloto de Ferrari.

Sainz no dudó en reconocer el valor de ese triunfo y aprovechó para apuntar un aspecto muy injusto para él de la Fórmula 1: "Te vas a un equipo donde te toca un coche que no te gusta y te pasas tres años sin poder adaptarte. Puedes parecer manco. De repente te vas a un equipo donde el coche está perfectamente a tu gusto y pareces Dios".

"Mucho mérito también tiene Lewis en darle la vuelta del año pasado a este, de la manera en que lo ha hecho. Mi año pasado también tuvo mérito. Los podios de final de temporada y esta primera mitad no se está viendo, pero estoy haciendo un año muy, muy bueno", asegura Carlos en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

El madrileño sigue contento con su rendimiento y espera una mejora del monoplaza para poder aspirar a algo más. Una mejora que, de momento, no llega para el Williams.