Red Bull anuncia a Liam Lawson como sustituto de 'Checo' Pérez

El secreto a voces de Milton Keynes ya es una realidad: 'Checo' Pérez ha sido cesado como piloto de Red Bull y Liam Lawson ocupará su lugar a partir de la próxima temporada.

El equipo de las bebidas energéticas comunicó la salida del azteca en la tarde de este miércoles y unas horas más tarde, este jueves por la mañana, ha anunciado el fichaje del neozelandés.

De esta manera, Lawson le gana la partida a Yuki Tsunoda y será compañero de Max Verstappen a partir de 2025.

Cabe recordar que el piloto de la academia austriaca debutó en Fórmula 1 en el Gran Premio de Holanda de 2023 sustituyendo a un lesionado Daniel Ricciardo y completando cinco carreras.

Ya esta temporada, tras el parón de verano, Lawson suplió al australiano de manera permanente en RB, equipo filial de los austriacos.

"Ser anunciado como piloto de Oracle Red Bull Racing es un sueño de toda la vida para mí, es algo que he deseado y por lo que he trabajado desde que tenía ocho años. Ha sido un viaje increíble hasta ahora. Quiero agradecer enormemente a todo el equipo de VCARB por su apoyo, las últimas seis carreras han jugado un papel muy importante en mi preparación para este siguiente paso. También quiero agradecer a Christian, Helmut y a toda la familia Red Bull por creer en mí y darme esta oportunidad. Estoy muy emocionado de trabajar junto a Max y aprender de un campeón del mundo, no tengo dudas de que aprenderé de su experiencia. ¡No puedo esperar para empezar!", ha declarado Lawson.

Christian Horner, su jefe, también se ha congratulado de su fichaje: "Estoy encantado de anunciar que Liam Lawson se unirá al equipo en 2025. Las actuaciones de Liam en el transcurso de sus dos etapas con Visa Cash App Racing Bulls han demostrado que no solo es capaz de ofrecer buenos resultados, sino que también es un verdadero corredor, que no tiene miedo de competir con los mejores y salir victorioso".

"Su llegada continúa la larga historia del equipo de promocionar dentro del Programa Junior de Red Bull y sigue los pasos de pilotos que han ganado campeonatos y carreras como Sebastian Vettel y, por supuesto, Max Verstappen. No hay duda de que competir junto a Max, cuatro veces campeón y, sin duda, uno de los mejores pilotos jamás vistos en la F1, es una tarea abrumadora, pero estoy seguro de que Liam puede estar a la altura de ese desafío y ofrecernos algunos resultados sobresalientes el próximo año", ha añadido el británico.

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024