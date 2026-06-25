El jefe de Williams sostiene que Carlos Sainz no quiere irse: "Si estuviera considerando salir, vendría a decírmelo"

James Vowles, jefe del equipo Williams, dice que tanto Carlos como Alex Albon son "honestos y transparentes" con sus decisiones.

El mercado de la Fórmula 1 se mueve y uno de los pilotos que suenan para moverse es Carlos Sainz. Sin embargo, en Williams confían en su continuidad. También en la de Alex Albon, su compañero de equipo.

Ha dicho James Vowles, jefe de Williams, que los dos son honestos y que si quisieran marcharse se lo dirían: "Tanto Carlos Sainz como Alex Albon quieren quedarse en Williams. Lo mejor de ambos es que comparten mis mismos valores: honestidad y transparencia".

"Para Carlos y Alex, eso significa que pueden comprobar que conmigo lo que ves es lo que hay. Les contaré las malas noticias, pero también las buenas, y todavía hay cosas positivas", dice el jefe de la escudería Williams.

Y sostiene que seguirán juntos el año que viene compitiendo: "Como compartimos esos valores de honestidad y transparencia, si estuvieran considerando cualquier otra opción, vendrían a hablar conmigo. Ahora mismo, Carlos y Alex quieren que su futuro esté aquí. Me lo han dicho a mí, pero también lo han dicho públicamente".

Williams confía en mantener a una pareja de muchísimo nivel en la parrilla de la Fórmula 1. La confianza de James Vowles es total en sus chicos.

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