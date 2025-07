Trump lanza un ultimátum a Putin: le da "diez o 12 días" para llegar a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania

Donald Trump ha decidido acelerar la presión sobre Vladímir Putin. El presidente estadounidense ha anunciado este lunes que acortará significativamente el plazo que había dado al líder ruso para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Ucrania. "Esta noche o mañana haré el anuncio oficial. Voy a reducir esos 50 días a unos diez o 12, porque ya creo saber lo que va a pasar", ha dicho ante los medios en su club de golf de Turnberry, en Escocia, justo antes de reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Trump se ha mostrado visiblemente frustrado por la falta de avances en las negociaciones. "No hay razón para esperar más. No estamos viendo ningún progreso", ha afirmado sentado junto al líder laborista. Y, aunque ha insistido en que "ama a la gente rusa" y que no quiere tomar decisiones duras contra Moscú, ha vuelto a cargar contra Putin por su actitud: "Estoy decepcionado. Hemos tenido cuatro o cinco conversaciones y luego lanzacohetes sobre ciudades, por ejemplo Kyiv. Mata a un montón de gente en una residencia o donde sea, y deja cuerpos tirados por toda la calle".

El republicano ha explicado que el plazo inicial de 50 días, anunciado el 14 de julio y en vigor desde el día 22, se queda corto ante la ofensiva militar rusa. "Pensaba que sería posible negociar algo. Y posiblemente ocurra, pero es muy tarde en el proceso", ha reconocido.

Trump también ha apuntado al coste que la guerra está teniendo para Rusia: "Podrían ser un país muy rico ahora mismo, pero se lo están gastando en la guerra y en matar gente". En ese sentido, ha dicho sentirse obligado a actuar: "No quiero hacerle esto a Rusia, pero tengo que hacerlo".

Desde Kyiv, la respuesta ha sido inmediata. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrey Yermak, ha agradecido la postura de Washington. "Gracias al presidente de EEUU por mantenerse firme y dar un mensaje claro de paz a través de la fuerza", ha escrito en X. "Putin solo respeta el poder", ha añadido, valorando que el mensaje de Trump desde Escocia es "fuerte y claro".

Mientras tanto, las negociaciones entre delegaciones rusa y ucraniana siguen en punto muerto. Se retomaron el 23 de julio en Estambul, pero según el Kremlin, la propuesta rusa de crear grupos de trabajo 'online' aún no ha recibido respuesta por parte de Ucrania.