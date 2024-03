Este sábado 9 de marzo se disputará el segundo Gran Premio del calendario de Fórmula 1 de 2024. Esta carrera se disputará en Arabia Saudí en el circuito de Yeda, un trazado urbano de alta velocidad que desde que irrumpió en el calendario, ha dejado carreras muy interesantes.

Arabia Saudí dentro del mundo de la Fórmula 1 está ahora en el foco, y no solo por el Gran Premio que se disputará este fin de semana. Han presentado un megaproyecto futurista que incluirá un nuevo trazado a 50 kilómetros de la ciudad de Riad. Este circuito es un híbrido entre un circuito permanente clásico junto a algunas partes que recuerdan a las configuraciones de alta velocidad típicas en los trazados urbanos.

La vuelta en el circuito de Qiddiya incluye 21 curvas y unos sorprendentes cambios de altura, estando la segunda curva elevada a más de 70 metros (lo que equivaldría a 20 pisos de altura). La FIAya ha aceptado el trazado y han dado luz verde a la homologación. El circuito estaría rodeado de otras actividades como centros comerciales, montañas rusas, clubs de música...

Fernando Alonso ha sido uno de los primeros en reaccionar públicamente a este circuito. Este miércoles por la mañana ha escrito un mensaje en su cuenta oficial de 'X' en el que ha mostrado su aprobación por el trazado.

The proposed new circuit at Qiddiya City looks set to be one of the most impressive facilities for motorsports worldwide. With high-speed thrills, incredible elevation, immersive attractions and experiences that’ll excite the fans like never before #QiddiyaCity#PlayLife… pic.twitter.com/OeVtQel9Hw