A sus 42 años, Fernando Alonso continúa demostrando que la edad es solo un número y su gran actuación en el Gran Premio de Qatar es buena prueba de ello. Además, precisamente gracias a sus resultados Aston Martin continúa luchando por la cuarta posición en el Mundial de Constructores.

El propio Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, ha querido manifestar la gran importancia que tiene el 'factor Fernando' dentro del equipo británico: "Alonso siempre es una ventaja".

"Qatar ha sido una sorpresa positiva. Creo que estamos aprendiendo muchas cosas del coche y este circuito, en particular, también nos ha ayudado", asegura De la Rosa a través de unas declaraciones recogidas en 'Dazn'.

"Es cierto que tienes el factor 'Fernando', que se adapta muy rápido a los cambios, un asfalto nuevo, deslizante... Todo el mundo tarda unas vueltas, pero Fernando no necesita nada. Y siempre es una ventaja", añade el español.

Y razón no le falta al embajador de la marca británica, pues no hay más que comparar las actuaciones del ovetense con las de su compañero de equipo Lance Stroll. La realidad es que el canadiense no es capaz de sumar puntos mientras que Alonso pelea por las primeras posiciones cada fin de semana.