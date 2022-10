El Gran Premio de Japón ha sido la cita elegida por algunos equipos para hacer oficial sus nuevos fichajes de cara a 2023. Alpine tendrá a Gasly como nuevo compañero de Ocon y AlphaTauri ficha a Nick De Vries.

La retirada de Vettel, el fichaje de Alonso por Aston Martin y la negativa de Piastri a Alpine hizo que el mercado para 2023 fuese una locura. Ahora, con estos nuevos movimientos, ya solo quedan dos asientos libres en la parrilla de la Fórmula 1.

Williams y Haas son las dos escuderías que, por el momento, solo tienen un piloto confirmado para 2023. Los primeros mantienen a Albon, pero Latifi no seguirá con ellos, y en Haas, aunque todo apunta a que renovaran a Mick Schuamcher, el contrato no ha sido firmado y no hay nada decidido.

Así pues, la parrilla queda así:

Red Bull con Max Verstappen y Sergio Pérez

Ferrari con Carlos Sainz y Charles Leclerc

Mercedes con Lewis Hamilton y George Russell

McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri

Alpine con Esteban Ocon y Pierre Gasly

Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll

Alfa Romeo con Valtteri Bottas y Guanyu Zhou

AlphaTauri con Yuki Tsunoda y Nyck De Vries

Williams con Alex Albon

Haas con Kevin Magnussen

Daniel Ricciardo, piloto actual de McLaren, ha confirmado también en el GP de Japón que no seguirá en 2023, aunque espera poder volver en 2024.