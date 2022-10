Daniel Ricciardo no estará en Fórmula 1 en 2023. La gran sonrisa del 'paddock', un piloto que pasó de derrotar a Sebastian Vettel en Red Bull a ver cómo la figura de Max Verstappen le puso rumbo a Renault, y que sonó y mucho para Ferrari, ha confirmado que el próximo año no se sentará en ninguno de los monoplazas en competición.

El motivo, la confirmación de Pierre Gasly como piloto de Alpine, el asiento que al parecer más codiciaba Daniel de cara a 2023. "Estaba al tanto. Digamos que estaba preparado para el anuncio", afirma.

"Sabía que hablaban, y que estaban muy interesados en Pierre. Digamos que estábamos a ver qué pasaba para ver qué iba después", cuenta.

Y fue cuando soltó la noticia: "La realidad ahora es que no estaré en Fórmula 1 en el 2023".

"Me prepararé para 2024, parece que puede haber buenas oportunidades en ese momento y es donde tengo puesta la mirada", dice Ricciardo.

En ese sentido, Daniel niega que quiera probar otras cosas fuera de la F1: "Sí, podría, pero eso me desviaría de mi objetivo. No es lo que busco ahora".

"No estoy mentalmente en ese momento porque estoy muy involucrado aquí. Estar algo de tiempo sin un asiento me puede venir bien, no buscaré otra cosa por estar en activo en otro sitio", sentencia.