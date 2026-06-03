¿Por qué el GP de España cambia de sede? El jefe de la F1 lo explica: "Madrid ha mejorado la oferta"

Stefano Domenicalli, presidente de la Fórmula 1, habla sobre el nuevo circuito de Madrid y la apuesta de la capital por acoger un gran premio de la categoría.

El circuito de Madrid llegará a la Fórmula 1 este año. El Madring, como ya se le ha bautizado, debutará en la cita del Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre.

Aunque la F1 visitará España antes. El GP de Barcelona-Catalunya se disputará la próxima semana aunque este año no será bajo el nombre de GP de España. Un hecho que Stefano Domenicalli, presidente de la Fórmula 1, ha explicado en su visita al Madring: "Barcelona siempre ha representado un evento increíble en España y la belleza de Barcelona fue capaz de traer el interés de Madrid".

"Madrid ha mejorado la oferta, no económica, la oferta en términos de proposición, en términos de no dar por olvidado que la historia es parte del futuro. Estamos muy contentos porque incorporamos al circuito de Fórmula 1 una nueva pista que será espectacular, donde habrá mucha acción y que nos dará un aire fresco", comentó Domenicalli, según recoge 'SoyMotor'.

El Circuit de Barcelona-Catalunya entrará en rotación en el calendario el próximo año. Aunque el jefe de la F1 ha advertido que este cambio de sede no es definitivo de cara a futuro: "Esto lo decimos sin faltar el respeto a Barcelona, sólo para que quede bien claro, porque para nosotros, Barcelona siempre ha representado un evento increíble en España".

"Lo bueno es que, cuando inauguramos Madrid, nunca dijimos que fuera una elección para el futuro. De hecho, no lo es. Pero Barcelona tiene la oportunidad de recuperarse y hacer lo correcto para el futuro. Creo que, globalmente, España merece la posición que tiene ahora, con dos campeonatos este año y, en situación alternativa, dos campeonatos cada dos años", concluyó el italiano de 61 años.

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