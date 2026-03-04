La Real resiste y será el rival del Atlético de Madrid: ¿Cuándo se juega la final de la Copa del Rey?

El equipo entrenado por Pellegrino Matarazzo se convierte en el segundo finalista de la Copa del Rey al superar al Athletic de Bilbao.

El fútbol español ya conoce su final de la Copa del Rey: el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. Primero los de Simeone resistieron en el Camp Nou al Barça y ahora este miércoles la Real se clasificó después de superar al Athletic de Bilbao en un duelo muy igualado en San Sebastián (2-0 en la eliminatoria).

El equipo entrenado por Pellegrino Matarazzo se convierte así en finalista de Copa. El entrenador sigue con una racha increíble desde su llegada al banquillo a finales del año pasado. Sólo ha perdido un partido de los trece que ha disputado en total. Unos números brillantes.

Hizo valer la Real su ventaja de un gol sobre un Athletic que apenas amenazó. Más en el tramo final, pero insuficiente para igualar la eliminatoria. En el tramo final el cuadro de Matarazzo se adelantó de penalti. Mikel Oyazarbal, el especialista, hizo el gol definitivo.

La final de la Copa del Rey se jugará el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

La Real Sociedad no levanta un título copero desde el año 2020. El Atleti, por su parte, fue campeón de la Copa del Rey hace trece años por última vez, en 2013, en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid.