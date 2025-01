¿Qué debe mejorar Tsunoda para ser considerado por Red Bull? Lo desvela su actual jefe

En 2025, Red Bull liberó un asiento después de cuatro años con Max Verstappen y 'Checo' Pérez como pareja. La escudería de las bebidas energéticas decidió ocupar el lugar del mexicano con el menos experimentado Liam Lawson. No eligieron a Yuki Tsunoda.

El japonés en el equipo satélite de Red Bull, AlphaTauri desde 2021, esperaba la oportunidad de poder dar el salto al primer equipo.

El director de Racing Bulls en la F1, Alan Permane, ha confesado sobre el piloto que espera verlo en lo más alto: "Nada me haría más feliz que llevarlo a un nivel en el que pueda pasar a formar parte del mejor equipo, de Red Bull. Ese debería ser su objetivo y el nuestro. Uno de los cometidos de este equipo -y ya no es el único- es desarrollar talentos. Si podemos convertirlo en un piloto ganador de carreras, fantástico".

Sin embargo, Permane admitido ser "culpable" del no ascenso de Tsunoda: "Debo admitir que yo también fui culpable de eso al principio. No sé si ha dado un paso adelante este año porque no tengo nada con lo que comparar".

No obstante, ha hecho hincapié en los errores y mejoras que debe hacer el piloto de Racing Bulls si quiere tener la oportunidad con Red Bull: "Pero por supuesto, hay inconsistencias que necesita afinar, un montón de áreas que aún necesita pulir. Pero, ¿qué tiene, 24 años? Es un chico joven, así que tiene tiempo de sobra para hacerlo. Y sabe qué tiene que mejorar".

Además ha señalado uno de los mayores inexactitudes del piloto japonés, la "frustración": "Puedes oírle y verle frustrarse consigo mismo cuando comete errores, pero la velocidad está ahí, de eso no hay duda. Es muy rápido y su feedback es excelente, su inglés es excelente. No sé si eso ha sido una limitación antes, pero yo no veo ninguna ahora, en absoluto, y es un placer trabajar con él, de verdad".

El director de Racing Bulls también ha revelado algunas de las conversaciones que mantiene con el piloto japonés: "Le dije: 'escucha a Oscar en la radio'. Está en su segundo año y nunca se pone nervioso ni nada por el estilo. Y está claro que es muy rápido. Rara vez oyes a Lando Norris frustrarse, y ese es el nivel al que tienes que llegar". Aunque añade: "Lo sabe y está trabajando duro en ello".