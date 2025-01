El asesor de Red Bull confiesa cuál ha sido su peor elección: "¿Mi mayor error? Sin duda..."

Red Bull estrena piloto en esta temporada, Liam Lawson que estará junto a Max Verstappen. Helmut Marko, asesor de Red Bull F1, durante muchos años se ha encargado de atraer a muchos talentos al programa de jóvenes pilotos, pero también ha visto muchos salir sin éxito.

Entre esos talentos están los dos mejores pilotos de Red Bull, campeones del mundo, como son: Sebastian Vettel y Max Verstappen, pero Helmut también ha errado en la elección de algunos pilotos. "¿Mi mayor error? Sin duda, Nyck de Vries", confesado en la entrevista para 'Autosprint'.

La carrera de Nyck De Vries en la Fórmula 1 fue breve. Su debut fue en la escudería de Williams en el Gran Premio de Italia 2022. En la siguiente temporada tan solo estuvo durante diez Grandes Premios en AlphaTauri, sin llegar a puntuar durante la temporada y siendo 12º puesto, su mejor posición.

El asesor de Red Bull, explica cuál fue el motivo para la apuesta por el piloto neerlandés para el equipo satélite de Red Bull, AlphaTauri.

"Lo hizo muy bien en su debut con Williams en Monza. Pero una vez que se unió a AlphaTauri, no progresó en lo absoluto. Tenía un palmarés increíble, era campeón de la F2, también campeón del mundo de Fórmula E, pero con nosotros, el cronómetro dijo que Nyck era la elección equivocada claramente. Y al intentar ir más rápido, cometió errores", confesó.

La escudería no le tembló el pulso en sustituir al piloto. Marko fue claro sobre el despido. "¿Qué tiene de cruel, si el rendimiento no está ahí?", dijo. Y añadió: "Nyck De Vries dispuso de una oportunidad que no todos pilotos pueden llegar a tener: Al final le dimos una oportunidad. Sólo hay 20 asientos en la parrilla. No todo el mundo puede llegar a ser piloto de F1".

Este año, Helmut Marko tendrá dos de sus apuestas en la parilla de la máxima categoría del automovilismo. Uno de ellos en el equipo Red Bull, Liam Lawson junto al campeón del mundo, Max Verstappen. En el equipo de Racing Bulls será Isack Hadjar junto al japonés Yuki Tsunoda. El francés de origen argelino tendrá la oportunidad de demostrar su valía en la Fórmula 1, tras acabar segundo en la Fórmula 2 la pasada campaña.