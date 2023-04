Australia... y Azerbaiyán. Sin pasar por China. Sin correr en ese Gran Premio que habría tenido lugar en breve y que era, o debería haber sido, la cuarta cita del Mundial de Fórmula 1. Sin Shanghai, directos a Bakú. Directos tras un descanso de casi un mes que no es que tenga precisamente feliz a un piloto como Fernando Alonso.

Con ese gen competitivo que siempre quiere correr y, claro está, ganar. Llegar a los podios, como ha hecho en las tres carreras disputadas hasta el momento. Sin embargo, ahora va a tocar esperar para Bakú.

Para un fin de semana en el que la F1 va a probar algo que no tiene muy contento a Max Verstappen y que, viendo cómo fue Australia, a saber cómo y cuántos terminan. Lo ha llamado, prácticamente, ejercicio de supervivencia. Pero habrá que esperar.

No será hasta el último fin de semana de abril cuando los pilotos vuelvan a subirse a los coches. Y eso no termina de convencer a Fernando Alonso.

"Este parón... no me gusta"

"No, no me gusta este parón en primavera. Prefiero seguir corriendo", afirma el bicampeón del mundo y actual piloto de Aston Martin.

Les tocará trabajo en la fábrica: "Estaremos allí mucho tiempo. Tendremos estas tres semanas para preparar todo y revisar Bahrein, Arabia Saudí y Australia".

"Hay que trabajar en cosas. Estoy en un equipo nuevo... pero mejor en la pista", dijo el asturiano después de una prueba, en Melbourne, en la que logró otro podio más.

Está bien posicionado Fernando para lograr su victoria 33, que en Aston Martin pone que podría ser en Mónaco, y también para luchar, por qué no, por su tercer Mundial de F1.