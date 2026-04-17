Piquet y su llamativa comparación entre Alonso, Hamilton y Verstappen: "Fernando aún tiene..."

El excompañero del asturiano ha ofrecido su opinión sobre el bicampeón mundial comparándolo con los dos pilotos más laureados de la última década en la Fórmula 1.

Fernando Alonso es el piloto más veterano de la parrilla de Fórmula 1. A sus 44 años, el asturiano acumula 21 temporadas a sus espaldas y a pesar de ello, continúa teniendo "más pasión que muchos pilotos". Sobre ello ha hablado Nelsinho Piquet, su excompañero en Renault en 2008.

"Es un tipo muy rápido, siempre tiene mucha hambre. Tiene la misma motivación y el mismo hambre que hace 20 años. Es algo muy admirable. No ves lo mismo con Lewis (Hamilton), por ejemplo", explicaba el brasileño. Iniciando así una comparación directa con el piloto de Ferrari, el más laureado del actual 'paddock'.

"Lewis no tiene el amor, la pasión y el hambre que aún tiene Fernando. Es cinco o seis años mayor que la generación mía y de Lewis y tiene más pasión que muchos de los pilotos y eso es muy respetable", recogía 'SoyMotor'. Entonces, Piquet iniciaba otra comparación, esta vez con el gran nombre de la F1 en los últimos años: "Fernando es como Max (Verstappen), los dos aman correr. Es un carrerista, es muy rápido. ".

Y para cerrar recordó el año y medio que compartió con Alonso en Renault: "Cuando corría contra él, hablamos del 2008, hace 18 años, él estaba en su mejor momento, era muy difícil de batir, le respeto mucho como piloto". Unas palabras de admiración de un excompañero de Fernando que demuestran la pasión que el asturiano siente hacia la competición.