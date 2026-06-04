Exclusiva 'El Chiringuito': el padre de Haaland y su representante desmienten a Riquelme

El padre de Erling Haaland y su agencia de representación desmienten que tengan un acuerdo con Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, dijo en 'El Hormiguero' que tenía atado a Erling Haaland para la temporada que viene. Sin embargo, el padre del jugador y su agencia de representación le han desmentido.

Marcos Benito, periodista de 'El Chiringuito', desveló un comunicado del padre de Haaland y de su representante desmintiendo esta información.

"Muy entretenido... pero falso. Le deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones al Real Madrid", dice el comunicado.

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebran este domingo con la disputa entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme.

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