Ahora

"Es falso"

Exclusiva 'El Chiringuito': el padre de Haaland y su representante desmienten a Riquelme

El padre de Erling Haaland y su agencia de representación desmienten que tengan un acuerdo con Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid.

Exclusiva 'El Chiringuito': el padre de Haaland y su representante desmienten a Riquelme

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, dijo en 'El Hormiguero' que tenía atado a Erling Haaland para la temporada que viene. Sin embargo, el padre del jugador y su agencia de representación le han desmentido.

Marcos Benito, periodista de 'El Chiringuito', desveló un comunicado del padre de Haaland y de su representante desmintiendo esta información.

"Muy entretenido... pero falso. Le deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones al Real Madrid", dice el comunicado.

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebran este domingo con la disputa entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La directora de la Guardia Civil activó el borrado de los chats de Leire y se reunió tres veces con ella: habría ordenado "una investigación interna para filtraciones"
  2. Sánchez calla tras el sumario de las cloacas y Ferraz pasa de la prudencia al ataque al tachar de "farsantes, oportunistas y resentidos" a sus protagonistas
  3. El camino de baldosas verdes de Feijóo o cómo el PP cede ante Vox: nuevo acuerdo en Castilla y León mientras que en Andalucía empiezan los contactos
  4. Israel y el Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado al cese total de los ataques de Hizbulá
  5. Las elecciones pasaron y los focos también: las ayudas "denegadas" o ínfimas para quienes lo perdieron todo por el fuego en Castilla y León
  6. La jueza pide más pruebas contra Jonathan Andic: del análisis de su móvil al interrogatorio de la terapeuta familiar