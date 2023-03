En Australia se disputa este fin de semana el tercer Gran Premio de la temporada, y algunos pilotos de la F1 se han paseado por el Albert Park para disfrutar con los aficionados del buen tiempo. Todo ello, antes de empezar a rodar por la pista.

La F1 es espectáculo también fuera del trazado, sino que se lo digan a Max Verstappen que ha llegado a Melbourne con una peluca rubia para darle un poco de color al fin de semana.

Las redes sociales se han llenado de risas y de memes tras ver la imagen del piloto de Red Bull dando vueltas por los alrededores del circuito.

¿Y Fernando Alonso? El piloto de Aston Martin, que se fue de cena con su equipo, no ha duda en recorrer el 'pitlane' con un gorro de pescador. Alonso, concentrado, solo piensa en la 33. La tan ansiada victoria que podría llegar este fin de semana en Australia.

No ha sido el único en ofrecer espectáculo. Para evitar el hambre, Alpine ha organizado una barbacoa con dos protagonistas muy especiales como chefs: Pierre Gasly y Esteban Ocon estaban muy ocupados haciendo unas ricas hamburguesas.

Y mientras, Carlos Sainz y Charles Leclerc estaban en otra parte del circuito echando unas partidas de tenis. Eso sí, 'a oscuras'. ¿Por qué? Para darle un poco más de emoción, los pilotos de Ferrari se han puesto unas gafas con las cuáles no veían nada.

Tampoco han faltado las clases de surf de algunos de los pilotos, porque los protagonistas aprovechan su primer día en Australia para hacer de la espera un momento más divertido y entretenido.

You have no idea what to expect 😂#AusGP pic.twitter.com/XuvecLxWRv