Lewis Hamilton o Michael Schumacher. Es el eterno debate que se viene arrastrando desde años atrás en la Fórmula 1. El británico, con siete coronas en su palmarés y 100 poles, puede superar en la presente campaña al 'Káiser' como el piloto con más Mundiales de la historia (ambos tienen siete).

El monopolio total de Mercedes desde hace más de lustro en el 'Gran Circo' a raíz de la llegada de los motores híbridos contrarresta con la mayor competitividad que existía en tiempos de Schumacher, lo que hace a muchos decantarse por Michael.

Sin embargo, otros hacen alusión al estilo de pilotaje de Hamilton para ponerle en el cajón más alto de la historia de la F1, como es el caso de Eddie Jordan.

El exjefe de equipo se ha quedado con el de Stevenage por su manera de pilotar mucho menos agresiva que la del teutón, que en algunas ocasiones protagonizaba movimientos un tanto peligrosos.

"Los dos son únicos, de modo que tener que quedarme con uno es un poco esquizofrénico… Yo escojo a Hamilton", ha señalado en el diario 'Bild'.

"Lewis nunca ganó un título con un accidente como el de Michael en Adelaida 1994 y su periplo por el equipo Mercedes nunca se ha visto empañado por rumores de que estuvieran haciendo trampas", explica.

"Aún me acuerdo de cuánto sufrió Michael cuando acusaron a Benetton en 1994 de usar un control de tracción ilegal. Y durante su paso por Ferrari también hubo quien señaló a los coches de color rojo", añade Eddie Jordan, aunque no quita "mérito" al 'Káiser': "Esos rumores no deberían quitarle mérito a lo que hizo Michael. Los dos son muy grandes en su profesión".

Sin embargo, Jordan sí deja a un piloto fuera de la "competición" entre ambos: Ayrton Senna.

"Ayrton no puede estar en esta competición, en mi opinión. Era mágico en todos los sentidos. Murió demasiado pronto, antes de que pudiéramos juzgarle objetivamente", señala el exdirectivo del 'Gran Circo'.

Según Jordan, de no ser por el terrible accidente que le costó la vida, Ayrton hubiera sido el más laureado: "Hubiera ganado muchos más títulos de campeón de no ser por el accidente de Imola. Eso no lo podremos demostrar, pero yo estoy convencido".