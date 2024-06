La Fórmula 1 confirmó hace apenas una semana el nuevo reglamento de cara a la temporada 2026. En un nuevo intento por recuperar el espectáculo en pista, algunas personalidades del 'Gran Circo' ya se han pronunciado respecto a este nuevo cambio normativo.

Mientras que algunos, como Max Verstappen, no acaban de confiar en estas nuevas medidas, otros, como Fernando Alonso, prevén una mayor posibilidad de adelantamientos. En cuanto a Lewis Hamilton, el británico defiende que los equipos volverán a distanciarse, como ocurrió en 2022.

En el tercer año con la actual normativa, es ahora cuando estamos empezando a ver cierta igualdad en las primeras posiciones. Tanto 2022 como 2023 fueron un auténtico paseo para Red Bull, sobre todo para Verstappen.

Este 2024 parece que las cosas pueden haber cambiado, aunque si se vuelven a cambiar las reglas de nuevo de cara a 2026, podríamos regresar al punto de partida.

O, al menos, eso opina Lewis Hamilton: "Creo que cada vez que las reglas han cambiado ha generado una diferencia bastante grande, 2014 fue la última vez. Creo que hemos visto que incluso con estas reglas apenas estamos empezando a adelantar a Red Bull, semana tras semana".

"No me sorprendería que los equipos se dividieran un poco más en 2026, con diferentes reglas aerodinámicas y, especialmente, diferentes regulaciones de motor, lo cual siempre es una pena", añadió el siete veces campeón del mundo en declaraciones recogidas por 'Car and Driver'.

"Espero que con este nuevo cambio de normativa quede todo un poquito más juntos y que los motores no se renueven del todo. No es como pasar del V8 al V6, así que esperemos que eso no suponga una gran diferencia", concluyó.