Pérez defiende su paso por Red Bull: "Ningún piloto puede sobrevivir con Verstappen…"

El expiloto de Red Bull cree que ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton podrían haber competido contra Max Verstappen.

Sergio Pérez perdió su asiento en Red Bull porque la distancia con Max Verstappen era vergonzante. Enorme. Pasó de soñar por luchar por el mundial de la Fórmula 1 a quedarse atrás en la parrilla. Y los jefes de la marca decidieron despedirle y dar su asiento a Liam Lawson.

El mexicano, en 'Sky Sports F1', ha dicho que ese asiento de Red Bull es un asiento muy caliente, que nadie en la parrilla sería capaz de aguantar la presión que ejerce Max en el garaje de al lado.

"Es un lugar muy complicado. Obviamente, estar al lado de Max ya es muy difícil, pero estar con él en Red Bull es una cosa que la gente no entiende. Hay tantas cosas que podría contarte, pero básicamente es un trabajo complicadísimo para un piloto. No hay ningún piloto que pueda sobrevivir allí. Da igual que Lewis Hamilton o Charles Leclerc estén al volante, todos estarían condenados", dice Checo.

No quiere lanzar ninguna crítica ni a Liam Lawson ni a Yuki Tsunoda: "No me gusta criticar a los pilotos que están ahí, porque yo también estuve en esa posición. Sé exactamente por lo que están pasando".

"Como piloto, es realmente difícil tener que pensar constantemente en cómo conducir. Tienes que adaptarte al estilo de conducción de Max. No es que el coche sea malo, pero su equilibrio es muy específico, y si no lo conduces como él, estás completamente perdido", insiste Pérez.

Perdió su asiento ante la decisión de Helmut Marko y de Christian Horner. Tampoco les salió bien el buscar el sustituto. Ni Lawson ni Tsunoda. Y de cara a 2026 podría haber otro cambio y podría llegar Isack Hadjar.