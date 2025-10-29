¿Renovación a la vista? El cambio de discurso de Alpine con Franco Colapinto

Flavio Briatore, jefe de Alpine, destaca que el piloto argentino lleva cuatro carreras "al nivel" de su compañero, de Pierre Gasly.

Alpine ha dejado atrás sus críticas a Franco Colapinto y ahora todo son elogios. Sobre todo en las últimas carreras. Un cambio de tendencia que podría adelantar una renovación para la temporada que viene. Es Flavio Briatore el que ha tenido ese cambio de discurso.

Así lo dice en 'Auto Motor und Sport': "Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre Gasly…".

Desvela que hubo disculpas de Franco a Colapinto por no obedecer las órdenes de equipo: "Las instrucciones del equipo siempre deben respetarse. Franco tuvo que disculparse con Gasly y con todo el equipo de carreras".

"Creo que era lo correcto, a mí me toco devolver la posición varias veces, era más rápido. Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase", insiste el jefe de Alpine.

Colapinto fue decimosexto en México y decimoséptimo en Estados Unidos. Todavía lejos de los puntos, pero con este Alpine no se le puede pedir más.

Y ahora, de cara a las nuevas normas de 2026, podría quedarse con ese segundo asiento de la escudería gala.