"Pensé que mi futuro sería como mecánico": Fernando Alonso no se veía como "piloto profesional"

El bicampeón de la Fórmula 1 ha rememorado sus inicios en el automovilismo, cuando era un simple piloto de karting, y ha relatado cómo pudo haber cambiado su carrera al convertirse en mecánico.

Fernando Alonso no creía que acabaría siendo un "piloto profesional" de Fórmula 1 cuando comenzó a pilotar en karting. Así lo ha confesado el bicampeón del mundo en una entrevista para Aston Martin, acompañado por Mari Boya, piloto de Fórmula 2, y Pedro de la Rosa, expiloto de F1.

"Estaba en karting y estaba obteniendo buenos resultados, pero sinceramente, para mí y mi familia, la F1 parecía inalcanzable en ese momento", señala Alonso, rememorando sus inicios en el automovilismo en Asturias. A su vez, tanto él como su familia también ayudaban al resto de pilotos. "Éramos felices compitiendo en karting y ayudando a otros niños con la mecánica", añade.

Debido a su pasión por los coches y sus conocimientos en mecánica, el asturiano también se planteó llegar a ser mecánico en vez de piloto. "Siempre pensamos que mi futuro podría estar relacionado con el automovilismo, pero a nivel regional y tal vez como mecánico, no como piloto profesional", destaca el bicampeón.

A pesar de que sus inicios no fueron sencillos, Fernando progresó de forma rápida en el karting. Sobre todo, gracias a su inspiración en otros pilotos como Carlos Sainz Sr. y Ayrton Senna.

"Carlos Sainz padre era el nombre más importante cuando ganaba el Campeonato Mundial de Rally. A nivel internacional, Ayrton Senna fue mi mayor inspiración, pero en España, Carlos fue mi mayor inspiración", asegura Alonso, sobre quienes fueron sus ídolos.

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