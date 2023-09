Fernando Alonso es uno de los veteranos de la F1. Es, de hecho, el más veterano. Veinte son las temporadas que acumula en el Gran Circo, habiendo pasado por multitud de equipos como Minardi, Renault, McLaren, Ferrari y ahora Aston Martin. Por alguno pasó dos veces, y en una de esas coincidió con un tal Stoffel Vandoorne.

Con un corredor belga que fue, en su día, una de las grandes promesas de la F1. Ahora está en la competición eléctrica, donde está destacando a la par que combina las carreras con su trabajo de reserva en Aston Martin.

Sí, con un trabajo en el que de nuevo se ha encontrado con Fernando Alonso. En el que se ha reencontrado, muchos años después, con el bicampeón del mundo.

"Con Alonso, si algo va mal y..."

En una época, en Woking, de aciago recuerdo para ambos. Para la escudería. Totalmente diferente a lo que se vive en Aston Martin. En una escudería al alza. Remontando. Que ha pasado de estar en la zona baja la pasada temporada a luchar por podios y por victorias en este curso.

Y Vandoorne, como no podía ser de otra forma, ha hablado de cómo era y de cómo es Alonso. De un Fernando que, a pesar del paso de los años, sigue igual que siempre.

"Con Alonso, si algo va mal y él no tiene influencia, no gasta energía. No ha cambiado mucho con respecto a McLaren. Sigue tremendamente motivado", dijo el belga en 'GPBlog.com'.

"Si a Fernando o a Lance les pasa algo..."

El belga, ya curtido en este rol de reserva, explica: "Mis roles en Mercedes y en Aston Martin son similares. Unos lo ganaron todo, y otros tienen un proyecto nuevo que ha crecido muy rápido".

"Estoy con el simulador, pero es importante estar listo por si a Stroll o a Alonso les pasa algo", cuenta.

Lo cierto es que sí, sí les pasó. Lance se lesionó la mano antes del primer Gran Premio, en los test, pero Stoffel se encontraba en ese momento en un Gran premio de la Fórmula E.