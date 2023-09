Lo que prometía ser una de las 'Silly Season' más movidas de los últimos años, ha terminado por ser una de las más normales. Todo parece estar decidido para la próxima temporada y, salvo sorpresa de última hora, tendremos una parrillasimilar a la de este año.

Y es que la renovación de Guanyu Zhou con Alfa Romeo está más cerca que nunca y, con ella, la posibilidad de que se incorporen nuevos pilotos al 'Gran Circo' quedará prácticamente descartada.

A través de unas declaraciones recogidas por 'Motorsport', Zhou afirma que es cuestión de tiempo que se haga oficial: "Estoy cerca de la renovación con Alfa Romeo. Estamos con los detalles".

"Definitivamente estamos hablando más y nos acercamos a la conclusión. Estoy feliz de seguir juntos, de estar más años con este equipo. El futuro es brillante en lo que respecta a la gestión del equipo", añade.

Asimismo, el piloto chino ha aprovechado para zanjar los rumores sobre la presunta falta de apoyo económico: "Tengo patrocinadores personales y no conozco los rumores que circulan. No hay nada de qué preocuparse. No creo que, por lo que he demostrado en la pista, no merezca seguir en el paddock".

Sin embargo, la otra cara de la moneda es la de Alex Palou o Mick Schumacher. El bicampeón del mundo de la IndyCar, tras hacer historia en la competición norteamericana, se quedará sin sitio para debutar en la Fórmula 1 la próxima temporada. Al igual que el hijo del 'káiser', que tampoco contará con un asiento.