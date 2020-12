Fernando Alonso volvió a disfrutar del monoplaza con el que se proclamaba Campeón del Mundo por primera vez hace 15 años. El asturiano hacía honor a Renault con la exhibición del R25 antes de terminar una era y comenzar una nueva bajo el nombre de Alpine.

Sin embargo, la nostalgia no la sintió solo Alonso, sino que toda la parrilla de la Fórmula 1 tiene un sentimiento especial por los motores V10.

"Es algo que echamos de menos y no tan solo los aficionados, sino cualquier miembro del paddock. Echamos de menos ese sonido, echamos de menos ese sonido del que nos enamoramos cuando éramos pequeños y veíamos la Fórmula 1 por televisión", reconoció el piloto para 'Motorsport' mientras continuaba: "Por ello, probar este coche en este circuito ha sido muy especial para todos y cada uno de los integrantes del paddock. Está muy bien saludarlos a todos y no tan solo al equipo de Renault, sino a todos los que nos han estado viendo. Está muy bien ver la tecnología de aquellos años nos ha unido a todos".

Bien es cierto que varios pilotos de la parrilla hablaron sobre el motor. Uno de ellos fue Hamilton que mientras hablaba para los medios escuchó el motor del R25 y la emoción en su cara lo dijo todo, aunque añadió: "Es un grandísimo sonido, es el mejor".

Daniel Ricciardo también admitió echar de menos el sonido del V10. "¡Suena dulce!", confesó el australiano mientras aseguraba que los motores actuales no tienen el mismo "factor sorpresa" ni el "factor miedo": "No me malinterpreten, visualmente los autos ahora tienen un factor sorpresa más grande que nunca porque son muy rápidos, pero no tienen esa intimidación detrás del sonido y ese rugido y ese grito".

Alonso logró hacer una vuelta con un tiempo de 1'39'', algo que se acerca a los coches de la era híbrida. Además, Fernando ha confesado que con ese coche el instinto de la velocidad sale solo. "Estamos en un tiempo similar al de los coches de hoy en día en condiciones de carrera, por lo que es algo increíble. Es un coche muy rápido, el sonido es fantástico y parece muy rápido. Al volante, sientes las vibraciones, es un coche muy ligero, es una sensación increíble. Yo sigo sonriendo y seguiré sonriendo hasta 2021. Y siendo sinceros, no puedo ir lento con este coche. Siempre que estoy dentro de este coche tengo grandes recuerdos del pasado, para mí es algo natural ir rápido. Sentir esta velocidad es algo increíble, sabemos que es un coche viejo, pero es una máquina perfecta para mí", ha explicado Fernando Alonso.

El asturiano sustituirá precisamente a Ricciardo, quien ha defendido a Alonso de los que le acusan de ser muy mayor para la Fórmula 1, especialmente después de conocer el tiempo que ha hecho con el R25.

"¿De Verdad? Espere ¿1:39? ¡Guau! Se está moviendo. De acuerdo, no es tan lento. Observé el 'on board'. Fue muy bueno. Supongo que cualquiera que piense que Fernando es demasiado mayor, no es el caso, eso es seguro", aseguró el australiano. Y es que ese tiempo es tan solo cuatro segundos más lento que la vuelta con la que Max Verstappen logro su pole.

Así pues, la Formula 1 continúa con su era híbrida y seguirá evolucionando, pero nadie podrá olvidar los años en los que oír los motores V10 emocionaban tanto a pilotos como a aficionados.