Max Verstappen va a tener con casi total probabilidad una nueva investigación por parte de dirección de carrera. El motivo, no haber aflojado el ritmo en su segundo intento de Q3, cuando había doble bandera amarilla en la pista del GP de Catar.

A pesar de todo, la FIA es clara en este respecto tras cambiar la normativa de doble bandera amarilla. El ente automovilístico dijo que, para que se cumplan las normas de seguridad, anularían todas las vueltas que se logren en ese momento en una clasificación.

Así pues, Verstappen, que ya era segundo en ese momento, seguirá saliendo en dicha posición para la carrera de Losail

Todo fue a causa de Pierre Gasly. El francés de AlphaTauri se cargó el alerón delantero por pisar uno de los pianos del exterior de la pista. Luego, pinchazo, y en la recta de meta el coche apenas podía correr.

En ese momento, Verstappen estaba por esos lares. No soltó el pie del acelerador, algo que se puede ver en su cámara, y lo normal es que la FIA le llame a filas para borrar dicha vuelta.

Verstappen not lifting for double yellows on his final lap pic.twitter.com/yWo1S8SDA3