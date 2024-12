Wyoming, después de que el CGPJ rechace indemnizar al juez que condenó a Juana Rivas: "Si quiere dinero que vaya a 'Pasapalabra'"

El Gran Wyoming pide a los espectadores que dediquen un minuto a pensar en alguien "que lo está pasando realmente mal". No es otro que Manuel Piñar Díaz, el que fuera juez de primera instancia en Granada. "Manuel vivía feliz haciendo lo que hace un juez normal y corriente: calificar la actividad de la ministra Irene Montero como 'comunismo feminazi' o compartir en Facebook fotomontajes del presidente Sánchez con las manos manchadas de sangre", explica, irónico, Wyoming.

El Consejo General del Poder Judicial "no le sancionó al considerar que no hizo estos comentarios en calidad de juez, sino de ciudadano particular", explica el presentador. "Los jueces españoles son como los superhéroes, tienen doble identidad, a ratos son jueces y, a rato, ciudadanos normalísimos", añade.

Piñar Díaz, además, fue el juez que mandó a prisión a Juana Rivas "por huir con sus hijos de un marido condenado por violencia de género". El juez decidió, en junio de este año, jubilarse anticipadamente asegurando que "le afectaron mucho las críticas que recibió por encarcelar a Juana Rivas". El juez, incluso, pidió que la justicia le compensara con 100.000 euros.

"Hoy, el CGPJ le ha venido a decir que no, que si quiere dinero, que compre bitcoins o vaya a 'Pasapalabra'", desvela Wyoming. "Qué, tristeza, por eso propongo que estas navidades seamos nosotros los que indemnicemos a este juez", añade, irónico. "Si todos los españoles ponemos un par de centimillos, el bueno de Manuel Piñar Díaz dejará de sufrir y, a ver si de paso, deja de arrastrar el prestigio de la justicia por los suelos", concluye.