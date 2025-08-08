La surrealista confesión de Khachanov sobre el madridismo de Rafa Nadal: "Se levantaba de madrugada..."

El tenista búlgaro ha revelado un episodio muy curioso que recuerda de Rafa mientras jugaba en la gira americana y quería ver los partidos del Real Madrid.

Rafa Nadal nunca ha escondido sus sentimientos hacia el Real Madrid. El manacoría siempre se ha declarado aficionado del cuadro blanco estando presente en muchas ocasiones en el Santiago Bernabéu e incluso en celebraciones de algunos títulos.

Un compañero de profesión de Rafa, como es el tenista búlgaro Karen Khachanov, también ha reconocido que es fan del Real Madrid pero a la vez también ha querido dejar claro que su sentimiento hacia el club blanco no es ni mucho menos parecido al de Nadal.

Para dar a entender su teoría, Khachanov ha querido recordar en rueda de prensa: "Aunque soy fan del Real Madrid, no soy un fan muy loco. Me acuerdo que Rafa, cuando estaba en Estados Unidos, se levantaba a las tres o cuatro de la mañana para ver los partidos".

"No me puedo comparar con él", reconoció el búlgaro en rueda de prensa tras revelar una situación algo curiosa y a la que también puede que se enfrente Carlos Alcaraz, también seguidor del Real Madrid, durante la gira americana de este año.

El murciano debutará en el Masters 1.000 de Cincinnati el próximo sábado ante un rival que aún se desconoce. Carlitos afronta el torneo con ganas de redimirse de la final de Wimbledon perdida ante Sinner hace unas semanas.