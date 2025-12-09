Ahora

Uno es su excompañero

Esto de Fernando Alonso traerá mucha cola: ¿A quién no quiere de compañero de equipo?

Al bicampeón del mundo de Fórmula 1 le han puesto en una tesitura complicada y ha dado dos nombres de la actual parrilla.

Fernando Alonso en el GP de SingapurFernando Alonso en el GP de SingapurGetty

Durante una entrevista en 'DAZN' previa al Gran Premio de Abu Dhabi que echaba el telón a la temporada 2026 de Fórmula 1, a Fernando Alonso le han puesto en un pequeño aprieto.

"¿A quién no quieres de compañero de equipo?", le han preguntado al piloto de Aston Martin.

El asturiano no ha tenido dudas con el primer nombre, que ha sido Liam Lawson, pero sí ha dudado más a la hora de elegir al segundo: Esteban Ocon.

Con el neozelandés, piloto de Racing Bulls, tuvo un sonado incidente en el Sprint del GP de Estados Unidos 2024 que dio pie a un cruce de declaraciones entre ambos.

Por otra parte, con el francés tuvo sus más y sus menos durante su etapa en Alpine que se cerró con Ocon diciendo que trabajaba más que su compañero.

