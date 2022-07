Lando Norris tuvo un fin de semana en Austria que fue de menos a más. En la clasificación del viernes tan solo pudo ser 15º tras no poder completar una vuelta buena en la Q2.

Después, en el sprint del sábado logró ascender cuatro puestos y acabar undécimo. Para rematar, logró un notable séptimo puesto en la carrera del domingo, por detrás de Charles Leclerc, Max Verstappen, los dos Mercedes, Esteban Ocon y Mick Schumacher.

Sin embargo, el inglés fue protagonista de una imagen bastante curiosa que sucedió en plena carrera. Y es que a través de la cámara de su casco, se pudo ver como Norris le hacía una peineta a su volante.

lando norris flipping off the mclaren he’s just like us pic.twitter.com/gjnWVzToH4