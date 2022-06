Lando Norris decía que tenía más velocidad, pero a pesar de ello no se acercaba lo suficiente a Daniel Ricciardo. Pidió permiso por radio para adelantarle, pero fue rechazado. Y unas palabras del inglés han dejado claro que aceptó la decisión a regañadientes.

"Me veo como un jugador de equipo. Acepté lo que me dijeron. No creo que lo que hicimos fuera incorrecto. Es sólo que estás compitiendo y siempre quieres empujar, siempre quieres encontrar cuál es el límite", explica Norris.

Y dice que "podría haber sido más rebelde": "Podría haber terminado octavo si hubiera sido un poco más rebelde. Acepto lo que hicimos como equipo".

"Nuestro objetivo era estar en los puntos con ambos coches y eso es exactamente lo que hicimos, así que estoy contento con eso", comenta. Sí, ambos terminaron en los puntos. Octavos Ricciardo, noveno Norris.

La posición por la que luchaban hizo que Norris se tomara con filosofía la decisión de McLaren: "Creo que si estás luchando por un campeonato o algo así o por meterte en el podio, tal vez sea un poco diferente".

"Tal vez por orgullo, quieres terminar más alto en el campeonato como piloto, pero honestamente no cambia mucho si termino octavo, noveno, séptimo, sexto. Mi objetivo es ganar algún día, por lo tanto, creo que la forma más rápida de hacerlo es correr bien como equipo y obtener el máximo de puntos como equipo", ha finalizado.

Esperando un error de Alonso

Los dos McLaren terminaron por detrás de Fernando Alonso, séptimo. Ricciardo no pudo acercarse para tener alguna oportunidad de adelantamiento. Y en el equipo se rindieron y se quedaron detrás.

Por radio alentaron a Ricciardo para que presionara a Alonso "por si cometía un error". Y el español, después de la carrera, fue preguntado por esta radio. "¿Un error? Improbable...", respondió el bicampeón con una sonrisa.